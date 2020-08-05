В Ставрополе на Ташле полыхала трава и горело подсобное помещение
Инцидент произошел 5 августа, днем. В сети появилось видео, где видно, что на окраине Ставрополя в воздух поднимается плотный столб дыма.
По словам очевидцев, полыхала трава. Кроме того, там же сгорело подсобное помещение. На место происшествия выехали сотрудники экстренных ведомств.
Подробности обстоятельства, а также информация о пострадавших уточняется.
На окраине Ставрополя полыхает трава и горит сарай.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Ставрополья выстрелила в соседа, который громко слушал музыку.
Инцидент произошел в селе Птичье Изобильненского района. Местный житель громко слушал музыку, разговаривал и смеялся. Такое поведение разозлило 42-летнюю соседку мужчины.
Сначала она сделала несколько замечаний односельчанину. Однако, они оказались безуспешными.
Когда слова закончились, в ход пошла пневматическая винтовка. Разъяренная женщина выстрелила в спину соседу.
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ИСТОЧНИК KP.RU