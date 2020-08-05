В Ставрополе на Ташле полыхала трава и горело подсобное помещение

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:08:37+03:00

Видео с места событий появилось в сети

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Инцидент произошел 5 августа, днем. В сети появилось видео, где видно, что на окраине Ставрополя в воздух поднимается плотный столб дыма.

По словам очевидцев, полыхала трава. Кроме того, там же сгорело подсобное помещение. На место происшествия выехали сотрудники экстренных ведомств.

Подробности обстоятельства, а также информация о пострадавших уточняется.

На окраине Ставрополя полыхает трава и горит сарай.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Ставрополья выстрелила в соседа, который громко слушал музыку.

Инцидент произошел в селе Птичье Изобильненского района. Местный житель громко слушал музыку, разговаривал и смеялся. Такое поведение разозлило 42-летнюю соседку мужчины.

Сначала она сделала несколько замечаний односельчанину. Однако, они оказались безуспешными.

Когда слова закончились, в ход пошла пневматическая винтовка. Разъяренная женщина выстрелила в спину соседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU