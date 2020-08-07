Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на месте происшествия найдены боеприпасы, оружие и самодельное взрывное устройство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Назрани и Малобекском районе Ингушетии вчера, 6 августа силовики нейтрализовали группу боевиков. Оперативники оцепили дом, где находились бандиты. Им предложили добровольно сдаться властям.

Однако, в ответ злоумышленники открыли огонь по силовикам. Во время перестрелки правоохранители ликвидировали двух боевиков. Еще один задержан.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на месте происшествия найдены боеприпасы, оружие и самодельное взрывное устройство.