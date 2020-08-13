Дебетовая карта «Прибыль» с двойной выгодой банка «Уралсиб» стала лучшей доходной картой

Банк Уралсиб

Карта «Прибыль» появилась в продуктовой линейке «Уралсиба» в июле 2019 года, но сразу же стала популярная среди клиентов. Это неудивительно – условия, которые предлагал банк, оказались выгодными. Сравнивая с другими предложениями, человек делал очевидный вывод и оформлял именно эту карту.

Преимуществ, действительно, много.

- По карте можно получать доход на остаток по ставке до 6,25% годовых и кешбэк до 3% на все покупки, – отмечают эксперты Банки.ру.

Максимальный процент на остаток начисляется на сумму до 2 миллионов рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. Если же этот порог ниже, то на остаток до 2 млн рублей включительно начисляется 1 % годовых.

Проценты на остаток рассчитываются каждый день. Для подсчетов берется фактический остаток средств на счете на начало дня. А выплачиваются проценты каждый месяц в тот день, когда клиент открыл карту.

Кроме того, клиент может бесплатно снимать наличные с карты «Прибыль» в банкоматах «Уралсиба», а также в любом банке, расположенном на территории России, если снимать в них более 3 000 рублей за операцию.

- На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений в сегменте дебетовых карт, рассчитанных на массового потребителя, – добавляют эксперты Банки.ру.

Именно поэтому карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт августа. Аналитики Банки.ру сравнили несколько предложений и составили Топ-5. Учитывались проценты на остаток и кешбэку, представленные на сайте, стоимость обслуживания, комиссии и прочие условия.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»