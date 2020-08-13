На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 105 человек

Ношение масок в магазинах и в на рынках края - обязательное Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье продолжают выявлять новых зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 105 жителей региона. Число заболевших достигло 9699.

За прошедший день скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За все время пандемии в регионе умерли 186 человек. Победить болезнь смогли 6661. А за последние сутки - 79 пациентов.

Владимир Владимиров напомнил, что в крае в торговых точках соблюдается масочный режим. На рынках Ставрополья, а также в магазинах и продавцы, и покупатели обязаны носить маски.