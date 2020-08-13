Более 100 тысяч квадратных метров территории Ставрополя освободили от амброзии

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе скошена сорная и карантинная растительность на площади 109 тысяч квадратных метров.

Более половины приходится на активно развивающийся Промышленный район Ставрополя – свыше 63 тысяч квадратных метров, остальные порядка 46 тысяч делят между собой Ленинский и Октябрьский районы: 28 и 18 тысяч соответственно. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра.

Там же и рассказали, что перед выходом на покос амброзии в городе обследовали территории и определили места наибольшего скопления этого вредоносного сорняка.

На эти участки отправились представители подрядных организаций, которые сначала обработали определенные зоны гербицидами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ставропольском зоопарке 2 августа на свет появились двое малышей дикобраза. Так, родителями стали дикобразы Кузя и Кузина.

Сейчас малыши уже живут в одном вольере с мамой и папой. Маленькие дикобразы чувствуют себя хорошо.