В Ставрополе задержали водителя, который распивал спиртное за рулем

В Ставрополе автоинспекторы батальона остановили отечественную легковушку. За ее рулем был водитель с бутылкой спиртного.

Им оказался 32-летний местный житель, который не имеет водительских прав. Мужчина не отрицал, что водит машину, будучи пьяным.

И даже согласился пройти процедуру освидетельствования. Прибор показал наличие более 0,4 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Теперь ставропольцу грозит от 10 до 15 суток административного ареста, либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как только водитель прошел освидетельствование, он тут же решил продолжить употребление спиртного. Его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.