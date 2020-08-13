В Чечне солдат застрелил сослуживца за позор перед офицером

Солдат застрелил заслуживца за позор перед офицером Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне солдат осужден за убийство сослуживца. Причиной стал позор перед старшим офицером. Подробности сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

Айдашк Ооржак служил в 6775 части, расквартированной в городе Грозном. По данным суда и следствия, 22 февраля между солдатом и пострадавшим произошла ссора во время выполнения служебно-боевой задачи. При чем конфликт произошел в присутствии старшего офицера. Он приказал Ооржаку покинуть помещение.

Солдат затаил злобу на сослуживца. «Наказание» он выбрал самое суровое из возможных. Войдя в спальное помещение роты, он взял со стола пистолет офицера и выстрелил обидчику в шею. Несчастный скончался 25 февраля.

Дело рассматривал суд присяжных. Они признали военного виновным по статье «Убийство». Судья приговорил Ооржака к 8 годам колонии строгого режима.