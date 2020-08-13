На бывшей свиноферме в Ингушетии нашли тайник с оружием

В Сунже (Ингушетия) полиция 11 августа обнаружила оружейный схрон. Тайник был на территории бывшей свинофермы на улице Энгельса, передает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.

Арсенал нашли в ходе операции "Оружие". В тайнике были самодельный пистолет из гладкоствольного двуствольного ружья 16 калибра (не годен для стрельбы из-за сломанного ударно-спускового механизма), а также 112 патронов калибра 7,62 мм, 107 из которых поржавели. Кроме того, полицейские изъяли 4 выстрела ВОГ-25 ПГ-40 и один минометный снаряд.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, - сказано в сообщении МВД по Ингушетии.

Установлены ли предполагаемые владельцы схрона - не говорится.