В Пятигорске проверили соблюдение масочного режима в торговых центрах

При входе в торговый центр «Галерея» всем без исключения посетителям выдаются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В магазинах и торговых центрах Пятигорска проходят рейды по соблюдению масочного режима. Так, в помещении продавцы и весь рабочий персонал работает в масках и с использованием дезинфицирующих средств.

При входе в торговый центр «Галерея» всем без исключения посетителям выдаются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Однако не все соблюдают установленные требования. Против таких нарушителей составляют протокол по статье: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают выявлять новых зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 105 жителей региона. Число заболевших достигло 9699.

За прошедший день скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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