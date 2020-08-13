Кредитный портфель ВТБ в СКФО превысил 77 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2020 года совокупный кредитный портфель банка на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чеченской Республике составил 77,7 млрд рублей, объем привлеченных средств увеличился на 4,5 %, до 61 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ с января по июнь достиг 40,3 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративного бизнеса вырос с начала года на 11,3 % и составил 22 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка по итогам двух кварталов вырос на 6% и составил 37,4 млрд рублей, из которых кредиты наличными - 20,2 млрд рублей, ипотека - 13,3 млрд рублей, автокредиты - 2,3 млрд рублей, кредитные карты – 1,6 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц с начала года достиг 39 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов вырос на 39%, до 6,3 млрд рублей. За шесть месяцев банк выдал населению регионов заемных средств на сумму порядка 7,6 млрд рублей. Продажи кредитов наличными составили 4,3 млрд рублей. На улучшение жилищных условий по итогам двух кварталов ВТБ предоставил 2,8 млрд рублей. На покупку автомобилей - 530 млн рублей.

Результаты работы ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чеченской Республике по итогам первого полугодия 2020 года прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО:

- Нам удалось сохранить положительную динамику основных показателей деятельности банка, в том числе благодаря развитой цифровой инфраструктуре ВТБ. Дистанционные сервисы и бизнес-процессы позволили полноценно вести работу в условиях множества ограничений из-за коронавируса. Это также обеспечило возможность подключиться к реализации программ поддержки клиентов, пострадавших от влияния СOVID-19: с момента введения мер до настоящего времени ВТБ в регионах СКФО в рамках различных программ оказал кредитную помощь бизнесу и населению на 7,2 млрд рублей.