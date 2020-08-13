Стали известны подробности исчезновения 11-летнего жителя Ессентуков

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

На Ставрополье завершены поиски пропавшего без вести 11-летнего жителя Ессентуков. Мальчик ушел из дома 12 августа и не вернулся.

В полицию обратилась опекун школьника. Ориентировку с приметами мальчика передали всем патрульным экипажам.

Утром 13 августа «КП- Северный Кавказ» в отделе полиции города-курорта рассказали, что школьник найден. Он жив, его здоровью ничего не угрожает.

Противоправных действий в отношении него совершено не было. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Позже стало известно, что следователи начали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 11 летнего мальчика.

Выяснилось, что все это время он находился у своего друга. Следователь провел профилактическую беседу с мальчиком об опасности самовольных уходов из дома без ведома взрослых. После этого школьника вернули домой.

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