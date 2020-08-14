Власти Ставрополья обсудили народные волнения в Кочубеевском

Губернатор Владимир Владимиров встретился с главой Кочубеевского района Алексеем Клевцовым. Руководитель края обсудил с чиновником ситуацию в территориальном центре, передает пресс-служба губернатора.

Со вчерашнего вечера в Кочубеевском проходят народные сходки. Местные жители вышли на протесты после смертельного ДТП с участием 15-летней Софьи. На въезде в село ее сбил 16-летний Алексей Гуденко. По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Алексей Гуденко. В школе известен как хулиганистый парень Фото: СОЦСЕТИ

Правда, местные жители предполагают, что разбирательства могут пройти необъективно. За неделю до аварии в селе днем изнасиловали двух девушек - и долгое время не было известно, нашли ли злоумышленников. Более 300 кочубеевцев собрались у здания ЦУМа, к ним вышел начальник ОМВД России по Кочубеевскому району, полковник полиции Алексей Данилов, который прояснил ситуацию по всем делам и попросил собравшихся разойтись. В ответ толпа начала скандировать: "Выселяй!"

- Этот трагический случай справедливо взволновал людей, понимаю и разделяю их чувства. [...] Люди столкнулись с большим горем, им обязательно нужно помочь, это моя личная просьба, - поручил Владимиров Клевцову.

Глава Кочубеевского района накануне выпустил пост со встречи с представителями Правительства Ставропольского края, комитета СК по делам национальностей и казачества, прокуратурой, следственными органами и органами МВД.

- По итогам встречи все обращения граждан будут переданы в органы МВД для проведения дальнейшей проверки. По итогам встречи все обращения граждан будут переданы в органы МВД для проведения дальнейшей проверки, - написал Клевцов.

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