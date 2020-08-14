В Пятигорске появится аллея звезд

Пятигорск 11-13 сентября отпразднует свое 240-летие. Открытие аллеи звезд станет первым крупным событием праздничной «трехдневки». Так, у Новопятигорского озера раскинется звездная россыпь имен и фамилий всех, кто в разные годы прославил город.

При этом «действующие» знаменитости: спортсмены, КВНщики, сценаристы и резиденты ComedyClub, музыканты, артисты телесериалов и большого кино станут активными участниками праздничной программы.

Впрочем, список звезд еще окончательно не сформирован. Пятигорчан приглашают поучаствовать в проекте и предложить свои кандидатуры.

Кто может получить именную звезду на Аллее у озера? Человек или коллектив, внесший значительный вклад в развитие культуры, искусства, телеиндустрии, спорта, а также прославивший родной город в России и за ее пределами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье все работники учебных заведений обязаны до 31 августа пройти тестирование на коронавирус. Об этом сообщил глава региона на совещании.

По словам Владимира Владимирова, акция пройдет с 25 по 30 августа. Градоначальник Железноводска добавил, что к этой акции присоединится и их город. По его словам, анализ на коронавирусную инфекцию возьмут у 443 сотрудников школ округа.

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