Также глава региона рассказал, кому назначается пособие по безработице? Пособие по безработице назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в учреждении занятости по месту жительства (постоянной регистрации) Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ставрополья рассказал, с чем связаны задержки выплаты пособия по безработице.

- Но говорить о задержках не совсем правильно. Дело в том, что начисление пособий производится сразу после перерегистрации безработного гражданина и получения учреждением занятости подтверждения из Пенсионного Фонда. Полагающуюся к выплате сумму начисленного пособия можно посмотреть в личном кабинете на stavzan.ru. А фактическая выплата производится в течение, как правило, 5-7 дней после начисления, - объяснил Владимир Владимиров.

Также глава региона рассказал, кому назначается пособие по безработице? Пособие по безработице назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в учреждении занятости по месту жительства (постоянной регистрации).

Многие жители края интересуются, в чем причины отказа в назначении пособия по безработице?

Ответ: Самые распространенные причины для отказа – подача заявления в день увольнения с работы; подача заявления не по месту жительства (постоянной регистрации); указание в заявлении неполных или недостоверных сведений.

Повторно подать заявление можно через 7 календарных дней с даты отказа.

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