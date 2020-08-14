Четыре сотрудника школы полиции Ставрополя арестованы по делу о взятке

Ессентукский городской суд отправил под стражу 4 сотрудника Ставропольского филиала «Краснодарского университета МВД России». Еще 7 работников отпущены под домашний арест. Один подозреваемый не пойман. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по СКФО.

13 работников школы полиции Ставрополя задержали 12 августа. Среди них были 5 начальников кафедр. Тогда их процессуальный статус долго не был определен. Источник "КП - Северный Кавказ" назвал имена задержанных. Впоследствии выяснилось, что в деле фигурируют 12 человек, среди которых - замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, семеро слушателей факультета и начальники четырех кафедр.

Крапивин Сергей - заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации школы полиции Ставрополя. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Силовики провели свыше 70 обысков в жилье и служебных помещениях сотрудников школы полиции. Изъяты крупные суммы денег, бриллианты и другие ценности. СКР уточнил, что найдено больше двух миллионов рублей. Сотрудники школы полиции Ставрополя брали взятки за допуск к сессии, сдачу зачетов и экзаменов "без проведения фактического контроля их знаний".

Фото: СКР

- В следственном управлении СКР по СКФО по материалам ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, с использованием служебного положения) и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере), - сообщает пресс-служба СКР.

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