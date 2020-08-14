На Ставрополье наказали подростка за катание друзей на крыше авто

Полицейские привлекли 19-летнего водителя к ответственности за опасные гонки с товарищами на крыше автомобиля. Все происходило на парковке одного из гипермаркетов в Шпаковском районе и попало на видео. Молодых людей остановили сотрудники Росгвардии, передавшие затем материалы о происшествии инспекторам районного ГИБДД.

- За нарушение правил перевозки людей вне кабины транспортного средства сотрудниками полиции составлен административный материал по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ, - комментируют в МВД по СК.

Дополнительно с молодым человеком провели воспитательную беседу. Кстати, юный водитель живет в Ставрополе.