Три человека пострадали в перестрелке в Дагестане

Полицейские нашли брошенную иномарку

В Махачкале произошла перестрелка в 14:10 часов 14 августа возле дома №3 на улице Аскерханова. Предварительно сообщается о трех пострадавших с ранениями. Их госпитализировали. Причиной ЧП в полиции назвали конфликт, повлекший использование оружия неустановленного образца.

- С места происшествия скрылись две автомашины «Приора» и «Мерседес», - комментируют в МВД Дагестана. - Во время установления обстоятельств произошедшего, автомашина «Мерседес» была обнаружена брошенной без водителя и пассажиров.

Выясняются причины произошедшего, а также устанавливаются причастные к перестрелке лица. Помочь полицейским в розыске можно по телефонам: 99-42-24, 02, 112.