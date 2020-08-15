На Ставрополье ещё 69 человек вылечились от коронавируса

Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за последние сутки 69 человек выздоровели от коронавируса. Это существенно меньше дневного прироста — болезнь была выявлена у 127 человек. Подробности сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Вместе с тем, продолжаемое нами тестирование помогает выявлять всё новые случаи заражения. Заболевшим оказывается необходимая помощь. Но, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, в отдельных случаях вирус оказывается сильнее. Четыре новых летальных случая было зафиксировано за прошедший день. Глубоко соболезную родным скончавшихся пациентов, — написал губернатор в своем Instagram.

Отметим, что число активных больных продолжает расти. На данный момент с болезнью борется 2974 человека.

За весь период COVID-19 в Ставропольском крае было заражено 9956 жителей. 6789 из них смогли перебороть болезнь. 193 пациента скончались.

— Забота о здоровье — собственном и окружающих — начинается с ответственного отношения к выполнению мер профилактики и эпидемиологической безопасности. Мы все должны быть внимательны к ним. Берегите себя! — резюмировал Владимир Владимиров.