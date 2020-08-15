Губернатор Ставрополья рассказал о фальшивых письмах «из Правительства»

Владимир Владимиров предупредил бизнесменов о новой афере. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров предупредил бизнесменов о существовании мошенников, рассылающих фальшивые письма «из Правительства». Преступники просят предпринимателей помочь стране деньгами в связи с распространением COVID-19.

— Я уже писал, как мошенники ищут способы обманывать руководителей предприятий: позвонить от имени органов власти и попросить подсобить важному делу. Вчера узнали о существовании ещё более «убедительного» трюка. Обманывают с помощью фальшивых «писем из Правительства».

Губернатор Ставрополья опубликовал фотографию одного из таких писем и предупредил, что по краю зафиксировано ещё несколько похожих попыток обмануть бизнесменов.

— Все материалы переданы в правоохранительные органы. Обращаюсь ко всем руководителям: если вам придет такой «документ» — можете даже не дочитывать до конца. Звоните сразу в полицию, — заявил губернатор.