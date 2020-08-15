Чиновники и почтальоны обвиняются в хищении 40 млн рублей в Дагестане

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уголовное дело почтальонов и чиновников, обвиняемых в хищении 40 млн рублей передано в суд. Подробности дела сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что почтальон и начальник отдела управления соцзащиты Хасавюртовского района Дагестана участвовали в преступной схеме по хищению пособий. Уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог» передано в суд.

Подозреваемые — лишь двое из группы аферистов, прибравших к рукам государственные деньги. Расследование установило, что в 2014 году начальник управления соцзащиты района, главный бухгалтер и другие сотрудники учреждения создали преступную схему для хищения пособий по уходу за ребенком. Они создали фальшивую базу на 600 абонентов и спокойно прикарманивали выплаты.

Успех мероприятия обеспечивали и сотрудники местной почты, которые также были в доле. В итоге было похищено порядка 40 млн рублей.

— Уголовное дело против остальных участников группы выделено в отдельное производство, — заявили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.