В Ставрополе появится новый детский сад на 280 мест с бассейном

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе появится новый детский сад на 280 мест. Готовящееся к открытию учебное заведение в юго-западном районе посетил мэр города Иван Ульянченко.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, из 280 мест 134 подготовлены для ясельных групп. Располагаться учебное заведение будет на улице Тюльпановая, 2 — неподалеку от южной автостанции на выезде из города.

Особенностью нового детского сада станет бассейн на 21 квадратный метр. Кроме того, учреждение оснащено современным оборудованием и великолепной кухней. Игровые комплексы для детей располагаются на прилегающей территории.

— Новые детские сады помогут решить проблему нехватки мест для малышей. Сад на Тюльпановой — современный, отвечающий всем требованиям времени, — резюмировал Иван Ульянченко по итогам инспекции готовящегося к открытию учреждения.