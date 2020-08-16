На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч

Количество больных коронавирусом на Ставрополье превысило 10 тысяч человек. Теперь в крае известно о 10085 случаях заражения. За сутки выявили 129 инфицированных, сообщает губернатор Владимир Владимиров.

Выздоровели 6811 человек. За день выписали 22 пациентов. Скончались 195 больных.

- Мы продолжаем выявлять новые факты заболевания, только за последние четыре дня сделано более 17 тысяч тестов. Заболевшим оказывается врачебная помощь. Ресурсов для этого по-прежнему достаточно. Но угроза со стороны инфекции всё ещё сохраняется, - написал Владимиров.

В общей сложности проведено почти 340 тысяч исследований.