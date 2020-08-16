Терренкур Пушкина благоустраивают в Железноводске

В Железноводске реставрируют терренкур Пушкина. Его протяженность - 1 километр. Работы проведут на средства курортного сбора, передает пресс-служба городской мэрии.

На месте установят каменные тумбы с названиями произведений Пушкина. Реконструкцию закончат к осени 2020 года.

- Терренкур был проложен в начале ХХ века. Был не благоустроен, заброшен более 40 лет. У нас в парке есть Лермонтовский, теперь решили сделать Пушкинский, так как знаменитый русский писатель бывал у нас в Железноводске в 1820-x годах, - говорит Моисеев.

Сейчас рабочие укладывают бесшовную плитку и восстанавливают столбы освещения.