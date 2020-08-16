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Общество

Соцслужбы Ставрополья взяли под опеку 326 инвалидов

Сейчас проект охватывает только 21 территорию края, но к 2022 году планируется перенести программу на весь регион
Антон ШаповаловАнтон ШаповаловАнтонШаповалов
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326 инвалидов будут получать постоянную помощь от социальных работников на Ставрополье. Такая возможность действует на 21 территории края. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства СК.

Работа ведется в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Программу реализуют с 2019 года, к 2022 году она охватит все районы и города Ставрополья.

- На базе 13 центров соцобслуживания открыты группы дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, где с 2019 года наблюдаются 270 человек. Они получают регулярный уход и питание, - сказано в сообщении.

Обучение по оказанию помощи инвалидам прошли и члены их семей.