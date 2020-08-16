Соцслужбы Ставрополья взяли под опеку 326 инвалидов

326 инвалидов будут получать постоянную помощь от социальных работников на Ставрополье. Такая возможность действует на 21 территории края. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства СК.

Работа ведется в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Программу реализуют с 2019 года, к 2022 году она охватит все районы и города Ставрополья.

- На базе 13 центров соцобслуживания открыты группы дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, где с 2019 года наблюдаются 270 человек. Они получают регулярный уход и питание, - сказано в сообщении.

Обучение по оказанию помощи инвалидам прошли и члены их семей.