На стрельбище в Северной Осетии в голову ранили ребенка

В Северной Осетии открыли уголовное дело по факту ранения 8-летнего мальчика. Прокуратура организовала проверку инцидента.

Происшествие случилось на окраине станицы Змейской в Кировском районе. Местные жители и жители соседнего села устроили там импровизированное стрельбище, что противоречит закону. Огневые точки находились около очистных сооружений. Стрельбы там проводили уже давно.

- Прокуратурой РСО -Алания организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций, в связи с нанесением телесных повреждений 9-летнему ребенку мужчиной, являющимся его отчимом, - сказано в сообщении.

У прокуратуры вопрос к районному отделу МВД и главе станицы. Людей, которые должны были расформировать тир, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас пострадавший находится в московской клинике.

- Восьмилетний мальчик из Северной Осетии, госпитализированный с огнестрельным ранением в голову, идет на поправку, - сказал главврач республиканской детской клинической больницы Мурат Икаев.