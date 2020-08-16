В сквере Декабристов Ставрополя откроют 24-й городской фонтан

В Ставрополе откроют 24 фонтан. Сооружение появится в сквере Декабристов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Чаща фонтана расположена уровня земли, из-за чего насосы, форсунки и коллекторы находятся вне досягаемости. Таким образом администрация обезопасит объект от вандализма.

- Кроме того, это гарантирует безопасность сооружения. Например, ребенок никогда не упадет в такой фонтан. К тому же на поверхности используются специальные противоскользящие покрытия, - сказано в сообщении.

Проект фонтана. Фото: пресс-служба мэрии Ставрополя

Вдоль фонтана поставят 42-метровые скамейки.

- Сейчас монтируются системы автополива, освещения и видеонаблюдения. Вскоре будет установлено оборудование для детской и спортивной площадок. Отметим, что предусмотрен и игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья, - поясняют в мэрии Ставрополя.