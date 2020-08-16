На Ставрополье переселят 2,4 тысяч жителей аварийных домов

На Ставрополье продолжают расселение аварийных домов. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в крае опустеют 91 проблемное здание. Это многоквартирные дома, чью аварийность признали до 1 января, передает Минстрой региона.

В общей сложности в новые дома переселят 2404 человека. В 2020 году под программу попадут 226 жителей Ставрополя, Георгиевска и Ессентуков. Всего в программе участвуют девять муниципалитетов. Кроме перечисленных, это Пятигорск, Невинномысск, Кисловодск, Михайловск, Кировский район и Минераловодский округ.

Для обеспечения людей комфортными условиями власти будут выкупать квартиры и строить новые дома. По указу губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, идет ускоренный ввод жилья в эксплуатацию, что позволит выполнить план на год раньше - к 2024 году.