Тимати отметил день рождения вместе с Рамзаном Кадыровым и пулеметом

Тимати в свой день рождения сделал фотографию с пулеметом Фото: СОЦСЕТИ

Известный рэпер Тимати провел свой день рождения вместе с Рамзаном Кадыровым в Чечне. Звезде исполнилось 37 лет. Фотографии и видео с празднования публикует сам Тимур Юнусов в социальных сетях.

Первую публикацию Тимати сделал в частном лайнере. Мужчина, загадав желание, подул на свечку. Позже выяснилось, что самолет держал курс на Грозный. После полудня подоспело и поздравление от главы Чечни Рамзана Кадырова.

- Я очень близко знаю Тимати. Он частый гость у нас в республике, которому мы всегда рады. По опыту нашего общения могу сказать, что это добродушный, открытый и отзывчивый человек. Но самое главное - он настоящий патриот. [...] Я искренне желаю Тимуру Ильдаровичу благополучия и успехов в творческой деятельности и в бизнесе! С днем рождения, мой друг! - написал политик. Позже в Instagram-аккаунте рэпера появилась совместная фотография Тимати и Кадырова.

Фото: timatiofficial

А еще раньше Юнусов похвастался пулеметом. Звезда никак не подписал снимок - только оставил три скобки, что означают улыбку. Затем появились кадры с шашлыков в горах.

Фото: timatiofficial

На следующий день репэр отправился в небольшое путешествие. Точный маршрут именинника сложно установить. Известно только, что он остановился у озера Кезеной-Ам.

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