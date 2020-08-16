Ставропольские сенаторы отчитались о доходах за год

Фото: пресс-служба СФ Рф

Сенатор Совета Федерации от Ставрополья - Валерий Гаевский и Сергей Меликов - отчитались о доходах за 2019 год. Первый заработал в семь раз больше коллеги, следует из деклараций чиновников.

Бывший губернатор Ставрополья Валерий Гаевский заработал за год в должности сенатора 27,2 млн рублей. Его жена задекларировала доход в 4,9 млн рублей. В собственности у супругов дачный участок в 3,6 тысяч кв.м и квартира в 125 кв.м. Передвигается Гаевский на Lexus GX460.

Его коллега Сергей Меликов заработал 4,3 млн рублей. Жена сенатора привнесла в бюджет семьи 681 тысячу рублей. В собственности членов семьи жилой дом, квартира в 195 кв.м и два земельных участка.

Отметим, что это не самые большие доходы среди сенаторов Совета Федерации. Лидером рейтинга стал представитель Камчатского края Валерий Пономарев - совладелец «Океанрыбфлота". Предприниматель заработал 2,7 млрд рублей. Следом идут сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков (512 млн рублей) и бывший глава карельского Союза рыбопромышленников Игорь Зубарев (484,5 млн рублей).

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