На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 132 человека

Продолжает расти число умерших от коронавируса людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился у 132 жителей региона.

Число зараженных в регионе достигло 10217. Победить болезнь удалось 6839. А за сутки выздоровели 28 пациентов. Всего от коронавируса в крае скончались 197 человек.

Общее количество сделанных тестов на коронавирус приближается к 350 тысячам. Врачи делают все возможное, но иногда болезнь, к сожалению,оказывается сильнее. Так, за сутки еще двое скончались.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.