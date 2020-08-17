На Ставрополье девушка рассчиталась с продавщицей магазина двухтысячной фальшивкой

Сомнительные банкноты направили на экспертизу. Проведенное исследование показало, что они не являются продукцией Гознака Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жительница Кисловодска обманула работницу одного из магазинов поселка Мирного Предгорного района, рассчитавшись с ней поддельными банкнотами.

Так, покупая продукты питания, девушка расплатилась с продавцом двухтысячной фальшивкой, а получив сдачу, попросила разменять еще одну купюру аналогичного номинала. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России.

Примечательно, что работницу магазина не смутили надписи на обеих купюрах, говорящие, что они не являются платежным средством.

Сомнительные банкноты направили на экспертизу. Проведенное исследование показало, что они не являются продукцией Гознака.

Злоумышленницей оказалась 23-летняя жительница города-курорта. В отделе полиции она призналась в содеянном. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».