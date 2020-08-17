На Ставрополье женщина-таксист делала закладки с «солью»

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью
Правоохранители поймали жительницу Минеральных Вод, занимавшейся незаконным сбытом наркотиков. Так, ставропольчанка подрабатывала таксистом. При этом одновременно делала закладки с так называемой «солью» на территории округа.
Полицейским удалось изъять из салона автомобиля 41 полимерный пакет с расфасованным синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.
При обыске в ее доме оперативники обнаружили еще 91 сверток с приготовленным к сбыту наркотиков. Общая масса изъятой «синтетики» составила более 100 граммов.
Против подозреваемой возбудили два уголовных дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере».
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