На Ставрополье бокал алкоголя стоил женщине лишения прав и штрафа

Накануне ночью наряд ДПС в Ессентуках остановил легковушку. За ее рулем была 33-летняя местная жительница, которая имела признаки опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. Женщина не стала отрицать факт нетрезвого вождения.

Она вела себя адекватно, спорить с инспекторами не стала и молча, подписала все составленные против нее материалы.

Водителю предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на месте. Девушка отказалась. По данному факту составили административный материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

Женщине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

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