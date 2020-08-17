В Ставрополе в ДТП пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 16 августа, около 15:45, на пересечении проспекта Кулакова и улицы Коломийцева в Ставрополе. Водитель автомобиля Ниссан Ноут во время поворота не уступила дорогу и столкнулась со встречным автомобилем Лада Гранта. В больницу с различными травмами доставили двух водителей и двух пассажиров Гранты, в том числе 13-летний ребенок.

При проверке документов выяснилось, что 45-летняя водитель Ниссана за последний год 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Водитель Гранты, 29-летняя жительница Михайловска, оказалась лишена водительских прав за нарушение ПДД.

Против нее составили административный материал по статьям «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления», а также материал за нарушение правил перевозки ребенка.

В момент ДТП девочка не была пристегнута ремнем безопасности, поэтому получила травмы. По факту происшествия проводится проверка.