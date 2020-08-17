В Ставрополе в ДТП пострадала пятилетняя девочка

Инцидент произошел 16 августа, на проспекте Кулакова Ставрополя. Водитель автомобиля Опель Астра столкнулся с автомобилем Ниссан Тиана, который по инерции врезался в бордюрный камень, а Опель выехал на разделительный газон и стойку дорожного знака.

С травмами в больницу доставили 5-летнюю девочку.

Во время аварии она находилась на руках у матери в нарушение правил перевозки детей. По данному факту против водителя, 29-летнего жителя Буденновского района, составили административный материал.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье бокал алкоголя стоил женщине лишения прав и штрафа.

По данному факту составили административный материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

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