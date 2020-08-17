На Ставрополье трое подростков ответят за угоны автомобилей

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

На Ставрополье завершили расследование уголовных дел против двух 16-летних и 17-летнего жителей Невинномысска.

Они обвиняются в неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 26 мая обвиняемые заметили на одной из улиц Невинномысска припаркованный автомобиль марки «ВАЗ 2109», незащищенный автомобильной сигнализацией.

Через незапертую водительскую дверь подростки проникли в машину. Один из них запустил двигатель, находящимся в автомобиле ключом. После чего подростки поехали кататься по улицам города.

Потом они бросили автомобиль на одной из улиц города. На этом действия злоумышленников не прекратились. Ночью 28 мая парни аналогичным способом угнали автомобиль «ВАЗ 210430».

Собранные доказательства направили в суд для дальнейшего рассмотрения.