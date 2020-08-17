По его словам, это помогает увеличивать число пациентов, которые могут пройти тестирование. Губернатор добавил, что это оборудование полезно и для других исследований Фото: Архив "КП"

Почти каждый десятый житель Ставрополья прошел тестирование на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона.

По словам Владимира Владимирова, в крае продолжают проводить эти исследования и стремятся увеличить их охват. Губернатор добавил, что решать эти задачи помогает установка нового оборудования в медучреждениях Ставрополья.

- Например, в краевом противотуберкулезном центре с июля работает новый аппарат - передовой амплификатор нуклеиновых кислот. Он в режиме реального времени позволяет получать быстрый и в то же время достоверный результат, - рассказал глава региона.

По его словам, это помогает увеличивать число пациентов, которые могут пройти тестирование. Губернатор добавил, что это оборудование полезно и для других исследований.

В том числе амплификатор поможет врачам понимать, как будет реагировать организм пациента на противотуберкулезные препараты.

На сегодняшний день от коронавируса в регионе скончалось 197 человек. За сутки диагноз подтвердился у 132 пациентов. Победить болезнь смогли 6839 жителей Ставрополья.

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