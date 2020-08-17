Житель Ставрополья до смерти забил друга металлической трубой из-за женщины

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 9 мая в одном из домов в селе Красногвардейском. Там двое мужчин распивали спиртные напитки. Потом собутыльники поссорились.

Причиной конфликта стала их общая знакомая. Во время ссоры один из друзей несколько раз ударил металлической трубой по телу 50-летнего знакомого.

Мужчину доставили в больницу, где на следующий день он скончался.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Сейчас мужчина находится под стражей.