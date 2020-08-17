На Ставрополье тысячам нуждающимся семьям помогут собрать детей в школу

Ставропольский край стал участником всероссийской волонтерской акции «Соберем ребенка в школу!». Сейчас в большинстве городов и районов края идет формирование списков семей, которые нуждаются в помощи перед началом нового учебного года.

Для того, чтобы стать участником акции малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, нужно предъявить в территориальные органы соцзащиты справки о том, что семья является малообеспеченной.

Ежегодно помощь в рамках мероприятия получают не менее тысячи семей края, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Районы Ставрополья уже начали организацию пунктов сбора школьных принадлежностей к новому учебному году.

Так, в Ставрополе помощь можно направлять в краевой центр молодежных проектов и в пункт на территории Музейно-Выставочного комплекса «Россия – моя история».

С 26 августа 2020 года планируется передача помощи тем, кто в ней нуждается.

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