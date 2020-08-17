В Пятигорске водитель иномарки въехал в городской фонтан

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Накануне в соцсетях появились фото ДТП в Пятигорске, где водитель иномарки въехал в фонтан на улице Фучика. Авария произошла около полуночи.

Водитель внедорожника «Порш Кайен выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в фонтан.

В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулем внедорожника был 31-летний житель соседней республики. В момент ДТП он был трезв.

Молодой человек за последние 2 года более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Водитель объяснил: на повороте у него якобы отказали тормоза, и чтобы не столкнуться с другим автомобилем, ему пришлось вывернуть вправо.

Внедорожник стал неуправляем и остановился, только когда переехал бордюр фонтана и повис на нем.

В этот раз водителя привлекли к ответственности за отсутствие страхового полиса. Поэтому ущерб, причинный имуществу города, ему придется возмещать из собственных средств. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

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