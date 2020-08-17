На Ставрополье более 180 сирот получили квартиры

Речь идёт о квартирах в новостройках, которые введут в эксплуатацию в текущем году, а также в 2021 и 2022 годах Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье с начала этого года жильём обеспечили 182 детей-сирот, что равно 36% от плана.

По данным пресс-службы главы региона, скоро количество переданного жилья увеличится за счёт передачи квартир в многоквартирных домах в Ессентуках и Михайловске.

Речь идёт о квартирах в новостройках, которые введут в эксплуатацию в текущем году, а также в 2021 и 2022 годах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край стал участником всероссийской волонтерской акции «Соберем ребенка в школу!». Сейчас в большинстве городов и районов края идет формирование списков семей, которые нуждаются в помощи перед началом нового учебного года.

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