На Ставрополье пожилой водитель въехал на парковке в чужой автомобиль и скрылся

Накануне в дежурную часть Госавтоинспекции по Невинномысску обратился мужчина, который сообщил, что на парковке неизвестный ударил его машину и скрылся.

Сотрудники ГИБДД установили марку, регистрационный знак, а также личность водителя и его местонахождение.

Помощь оказал также заявитель, который предоставил запись с камеры наблюдения, где отчетливо видно момент ДТП и, как уезжает предполагаемый виновник. Им оказался 65-летний местный житель.

В отделе ГИБДД мужчина объяснил, что испугался ответственности, поэтому не стал дожидаться хозяина иномарки и поехал дальше по делам.

Против него составили материал по статье: «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Теперь водителю грозит лишение права управления сроком от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске водитель иномарки въехал в городской фонтан

Ущерб, причинный имуществу города, ему придется возмещать из собственных средств (подробнее)