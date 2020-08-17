ПСБ поддержит развитие уличного баскетбола на Ставрополье

На встрече обсуждалось строительство площадок для уличного баскетбола на Ставрополье в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ - детям» при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ).

По уровню оснащенности площадки будут отвечать самым современным требованиям: на них могут проводиться международные мероприятия ФИБА 3Х3, чемпионаты, кубки и первенства России 3Х3, региональные отборы на кубок и первенство, спартакиады учащихся (окружной и финальный турниры).

Также площадки подходят для подготовки и сдачи норм ГТО. В Ставрополе предполагается возведение Центра уличного баскетбола 3Х3. В 2017 году баскетбол 3X3 включен в олимпийский перечень соревнований, первый комплект медалей будет разыгран в 2021 году.

- Уличный баскетбол остается единственным видом спорта, который дает спортсменам шанс попасть на Олимпиаду буквально «со двора». Большинство участников национальных сборных получают игровую практику на уличных площадках. Поэтому мы видим огромный потенциал в проекте. Строительство таких площадок повысит доступность спортивной инфраструктуры в регионе, привлечет внимание населения к уличному баскетболу и в целом будет способствовать популяризации физической культуры и спорта у молодежи. Поэтому мы с радостью приняли предложение губернатора Ставрополья поддержать развитие этого вида спорта в крае вместе с Федерацией баскетбола, - заявил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

- На Ставрополье развитию спорта всегда «зеленый свет». Перечень спортивных дисциплин, доступных жителям нашего края, растет с каждым годом. В том числе - за счет расширения спортивной инфраструктуры. У нас открываются новые спорткомплексы, площадки для воркаута, скейтбординга и паркура. Скоро на футбольных полях городов края можно будет заниматься регби. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом ряду появлялись и новые виды спорта - такие, как уличный баскетбол. Уверен, что сотрудничество с таким партнером, как ПСБ, поможет краю добиться успеха в развитии этой дисциплины, - прокомментировал встречу глава края Владимир Владимиров.

НАША СПРАВКА

В 2020 году ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Перед организациями стоят задачи - развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Одна из таких задач - строительство региональных центров уличного баскетбола. Ставропольский край - один из приоритетных регионов, который готов принять участие в реализации Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ - детям», в рамках которого уже начато строительство площадок для баскетбола 3Х3 в Калининграде и Тульской области.