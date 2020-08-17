Самодельные качели задушили 11-летнюю девочку в Чечне

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Чеченской Республики проверит инцидент со смертью 11-летней девочки на самодельных качелях. Ведомство предполагает, что ребенок мог находится в социально незащищенном положении.

Трагический инцидент произошел в Веденском районе республики. Ребенка обнаружили опутанным веревкой от самодельных качелей, когда было уже слишком поздно. Опасный аттракцион был установлен во дворе частного дома, где девочка жила с семьей.

— Предстоит выяснить обстоятельства трагедии, условия жизни и воспитания ребенка. Будет дана принципиальная оценка работе органов и учреждений системы профилактики по своевременному выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Результаты проверки находятся на особом контроле прокурора Шарпудди Абдул-Кадырова, — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Доследственную проверку также ведет СУ СКР по Чеченской Республики. Ведь причиной смерти ребенка стали именно ненадежные самодельные качели. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией.