УРАЛСИБ выдал 7,5 млрд рублей по программам льготной ипотеки

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Сумма кредитов, выданная банком УРАЛСИБ по программам ипотеки с господдержкой достигла 7,5 млрд рублей.

С начала запуска двух основных ипотечных программ с господдержкой общий объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ составил 7,5 млрд рублей. В мае-июле текущего года они обеспечили более 40% объемов ипотечного кредитования Банка.

Бан УРАЛСИБ сообщает, что по льготныму жилищному кредитованию по программе «Ипотека 6,5%» было выдано более 1300 кредитов на сумму 3,5 млрд рублей. По программе «Ипотека для семей с детьми» – около 4 млрд рублей при сопоставимом количестве кредитов.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

С условиями предоставления продукта можно ознакомиться на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’sInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»