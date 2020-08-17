На Ставрополье детсад закрыли на карантин из-за COVID-19 у медсестры

На Ставрополье в селе Архангельском детский сад закрыли на карантин из-за заболевшей коронавирусом медицинской сестры.

Дети и сотрудники дошкольного учреждения отправлены на самоизоляцию, пишет STAV.AIF.RU. Сейчас все они проходят тесты.

Если вторая проба на коронавирус окажется отрицательной, то они смогут снова посещать детсад. Об этом сообщила замначальника отдела образования администрации Будённовского района Елена Рачицкая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что этот детсад временно закрыли за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по краю.

По данным ведомства, нарушения выявили во время проверки дошкольного учреждения. Сотрудники не принимали меры профилактики коронавируса. Так, выяснилось, что у воспитанников и работников не проверяли температуру. А также на входе в здание и в санузлах не было антисептиков.

Помимо этого, в детском учреждении не проводили дезинфекцию игрушек и столовой посуды.

По словам Елены Рачицкой, нарушения уже устранены. Термометрия в трёх дежурных группах, которые продолжали работать во время пандемии, проводилась, но закреплённая за детским садом медсестра не фиксировала результаты в журнале.