Женщина с коронавирусом умерла на Ставрополье спустя месяц болезни

Всего на Ставрополье за время пандемии от коронавируса умерло 197 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки на Ставрополье от коронавируса скончались два человека. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Позже выяснилось, что одна из жертв вируса была жительница Буденовского района.

Женщина проживала в селе Покойном. Врачи больше месяца боролись за ее жизнь, но в связи с тяжелым течением болезни, и наличием у пациентки ряда хронических заболеваний, спасти ее не удалось. Об этом сообщил глава Буденовского района.

Он выразил родным и близким женщины свои глубокие соболезнования.

Всего на Ставрополье за время пандемии от коронавируса умерло 197 человек. Победить болезнь смогли 6839.

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