Ставропольские пожарные нашли тело мужчины в сгоревшем доме

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Трагедия произошла 15 августа в станице Беломечетской Кочубеевского района. Там загорелся ветхий дом. На место происшествия выехали пожарные и обнаружили в обгоревшем помещении тело 64-летнего мужчины.

По словам пожарных, горела четырехкомнатная хата, две комнаты были полностью охвачены огнем.

Две другие частично пострадали. Что касается тела хозяина дома, то пассовцы обнаружили его при тушении пожара. Сейчас выясняется причина возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

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