На Ставрополье колхоз оштрафовали за наступление пустыни

Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курском районе Ставрополье за наступление пустыни оштрафован один из колхозов. Своей деятельностью он нанес ущерб плодородию почв, сообщает управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР.

Специалисты нагрянули на сельхозпредприятие с внеплановой проверкой. Оказалось, что колхоз незаконно распахал пастбищные земли на юго-востоке Ставрополья. Теперь эрозия медленно начинает превращать землю в пустыню. А работники предприятия и не думают проводить работы по её восстановлению.

В итоге колхоз оштрафован на 400 тысяч рублей, его глава — на 50. Также с сельскохозяйственников могут взыскать нанесенный государству ущерб.