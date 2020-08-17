Первые нарушители масочного режима на Ставрополье заплатят реальные штрафы

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье составлены первые протоколы за нарушение масочного режима. Так, в Невинномысске проверили соблюдение профилактических мер и выявили нарушителей. Специальная комиссия из чиновников и полицейских обошла 71 торговую точку.

В ходе проведенной проверки было выявлено четыре нарушителя профилактических мер. За отсутствие масок и несоблюдение социального дистанцирования были составлены протоколы.

Отметим, что с 6 августа по распоряжению губернатора пренебрежение мерами безопасности карается штрафами. Физлица платят от тысячи до 30 тысяч, должностные лица от 10 до 30, а юрлицам придется раскошелится на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.